Игорь Брынцалов поздравил педагогов Балашихи с Днём учителя

30 сентября 2026, 18:19

оригинал Игорь Брынцалов (фото: медиасток.рф)

Руководитель фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Игорь Брынцалов посетил торжественное мероприятие, организованное в Балашихе в честь Дня учителя и Дня воспитателя и всех дошкольных работников. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Праздник состоялся в ДК «Балашиха». Брынцалов поздравил педагогов и отметил их особую роль в формировании подрастающего поколения.





«Вы даёте детям прочные знания, формируете характер, учите мыслить самостоятельно и брать на себя ответственность. И конечно, вы передаёте ученикам любовь к Отечеству и уважение к нашей культуре и истории», — сказал парламентарий.