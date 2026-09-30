Игорь Брынцалов поздравил педагогов Балашихи с Днём учителя
Руководитель фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Игорь Брынцалов посетил торжественное мероприятие, организованное в Балашихе в честь Дня учителя и Дня воспитателя и всех дошкольных работников. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Праздник состоялся в ДК «Балашиха». Брынцалов поздравил педагогов и отметил их особую роль в формировании подрастающего поколения.
«Вы даёте детям прочные знания, формируете характер, учите мыслить самостоятельно и брать на себя ответственность. И конечно, вы передаёте ученикам любовь к Отечеству и уважение к нашей культуре и истории», — сказал парламентарий.К поздравлениям присоединились Герой России, председатель окружного отделения Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерёв и епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. А завершилось мероприятие концертом.