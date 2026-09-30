В домах Подмосковья за месяц восстановили около 1 400 элементов освещения

30 сентября 2026, 17:42

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

1 389 светильников и ламп восстановили в подъездах и входных группах многоквартирных домов Московской области за сентябрь текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Работы провели по заявкам жителей, поступившим через портал «Добродел». Сроки устранения замечаний контролировали специалисты министерства.

Фото: медиасток.рф



«За исправность освещения в местах общего пользования отвечает управляющая компания, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив. Управляющая организация должна регулярно проверять состояние осветительных приборов и электропроводки, своевременно заменять перегоревшие лампы, ремонтировать неисправные выключатели и светильники», — отмечается в сообщении.