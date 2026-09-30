В домах Подмосковья за месяц восстановили около 1 400 элементов освещения
1 389 светильников и ламп восстановили в подъездах и входных группах многоквартирных домов Московской области за сентябрь текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Работы провели по заявкам жителей, поступившим через портал «Добродел». Сроки устранения замечаний контролировали специалисты министерства.
«За исправность освещения в местах общего пользования отвечает управляющая компания, товарищество собственников жилья или жилищно-строительный кооператив. Управляющая организация должна регулярно проверять состояние осветительных приборов и электропроводки, своевременно заменять перегоревшие лампы, ремонтировать неисправные выключатели и светильники», — отмечается в сообщении.Больше всего работ по ремонту осветительных приборов в многоквартирных домах провели в городском округе Люберцы — 141. Второе место по этому показателю занимает округ Мытищи, где заменили 102 светильника. На третье место вышел округ Химки со 100 проведёнными работами. На четвёртом месте округ Балашиха (80), а замыкает пятёрку лидеров округ Красногорск (69).
Подать заявку на ремонт элементов освещения жители Московской области могут через портал «Добродел». Можно также обратиться напрямую в свою управляющую компанию или в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Ранее сообщалось, что эффективнее всего отправлять управляющей компании заявления на ремонтные работы через мобильное приложение «Госуслуги. Дом». Преимуществом приложения является то, что статус заявки можно отслеживать в онлайн-режиме, а все обращения сохраняются в истории. Кроме того, есть возможность открыть коллективную заявку — тогда её увидят другие жильцы и смогут присоединиться. У таких обращений приоритет выше, чем у индивидуальных.
По окончании работ заявитель должен будет поставить отметку, что они приняты. В противном случае ремонт будет считаться несделанным.
Отмечается также, что управляющая компания несёт ответственность за исправность уличных фонарей, стоящих в границах участка дома.