В Подмосковье в октябре проведут 29 выездных акций донорства

30 сентября 2026, 17:48

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

В октябре Московский областной центр крови организует 29 выездных донорских акций в 16 городских округах региона. Восемь из них пройдут в общегородском формате, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.





Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00. В некоторых округах потребуется предварительная запись. Общегородские акции запланированы на следующие даты:

5 и 19 октября — Дубна. Начало в 9:30. Запись на сайте откроется 1 и 13 октября в 12:00;

12 октября — Коломна. Запись откроется 8 октября в 12:00;

15 октября — Талдом. Начало в 9:30. Запись станет доступна 12 октября в 12:00;

20 октября — Электросталь. Запись откроется 15 октября в 12:00;

27 октября — Луховицы. Начало в 9:30. Запись откроется 22 октября в 12:00.