Достижения.рф

В Подмосковье в октябре проведут 29 выездных акций донорства

Видео: Министерство здравоохранения Московской области

В октябре Московский областной центр крови организует 29 выездных донорских акций в 16 городских округах региона. Восемь из них пройдут в общегородском формате, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.



Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00. В некоторых округах потребуется предварительная запись. Общегородские акции запланированы на следующие даты:

  • 5 и 19 октября — Дубна. Начало в 9:30. Запись на сайте откроется 1 и 13 октября в 12:00;
  • 12 октября — Коломна. Запись откроется 8 октября в 12:00;
  • 15 октября — Талдом. Начало в 9:30. Запись станет доступна 12 октября в 12:00;
  • 20 октября — Электросталь. Запись откроется 15 октября в 12:00;
  • 27 октября — Луховицы. Начало в 9:30. Запись откроется 22 октября в 12:00.
Заведующий отделом заготовки крови для выездной формы работы Московского областного центра крови Никита Митькин пригласил доноров присоединиться к донорскому движению, а также призвал их поделиться этой информацией с близкими, чтобы вместе подарить надежду на выздоровление пациентам Подмосковья.

Министерство здравоохранения Московской области

За сдачу крови донорам выплатят компенсацию на питание в размере 1 106 рублей. Также они получат справку для освобождения от работы в день донации и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Для участия в акции необходимо быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний к донорству.

С собой нужно взять оригиналы паспорта и СНИЛС, а при отсутствии постоянной регистрации — документ о временной регистрации. Помимо общегородских мероприятий, в октябре выездные акции пройдут на базе предприятий и организаций региона.

Корпоративное донорство помогает вовлекать трудовые коллективы в движение и формировать постоянный круг доноров. Отдельное направление работы — акции для молодёжи. Их проведут в высших и средних специальных учебных заведениях Московской области. Организаторы рассчитывают таким образом сформировать у молодых людей культуру регулярного донорства и ответственное отношение к своему здоровью.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0