В Подмосковье в октябре проведут 29 выездных акций донорства
Видео: Министерство здравоохранения Московской области
В октябре Московский областной центр крови организует 29 выездных донорских акций в 16 городских округах региона. Восемь из них пройдут в общегородском формате, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.
Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00. В некоторых округах потребуется предварительная запись. Общегородские акции запланированы на следующие даты:
- 5 и 19 октября — Дубна. Начало в 9:30. Запись на сайте откроется 1 и 13 октября в 12:00;
- 12 октября — Коломна. Запись откроется 8 октября в 12:00;
- 15 октября — Талдом. Начало в 9:30. Запись станет доступна 12 октября в 12:00;
- 20 октября — Электросталь. Запись откроется 15 октября в 12:00;
- 27 октября — Луховицы. Начало в 9:30. Запись откроется 22 октября в 12:00.
За сдачу крови донорам выплатят компенсацию на питание в размере 1 106 рублей. Также они получат справку для освобождения от работы в день донации и дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы. Для участия в акции необходимо быть старше 18 лет и не иметь противопоказаний к донорству.
С собой нужно взять оригиналы паспорта и СНИЛС, а при отсутствии постоянной регистрации — документ о временной регистрации. Помимо общегородских мероприятий, в октябре выездные акции пройдут на базе предприятий и организаций региона.
Корпоративное донорство помогает вовлекать трудовые коллективы в движение и формировать постоянный круг доноров. Отдельное направление работы — акции для молодёжи. Их проведут в высших и средних специальных учебных заведениях Московской области. Организаторы рассчитывают таким образом сформировать у молодых людей культуру регулярного донорства и ответственное отношение к своему здоровью.