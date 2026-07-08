Волонтёров Подмосковья начали обучать действиям в условиях ЧС
В Мытищах стартовала серия обучающих мероприятий по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций для активистов движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области, организовавшего образовательный проект.
Ребят обучают преподаватели Академии гражданской защиты МЧС, аттестованные спасатели и инструкторы Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области.
«В этом году мы запланировали 10 занятий, в рамках которых обучим 300 волонтёров. В любой критический момент они смогут прийти на помощь», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Участники делятся на две группы по 15 человек и проходят два образовательных блока.
В рамках первого волонтёры изучают правовые основы оказания первой помощи, алгоритм действий в экстренной ситуации. Они осваивают проведение сердечно-лёгочной реанимации и приём Геймлиха при удушье. Отдельные занятия посвящены работе с кровотечениями и помощи при переохлаждении. Практическая часть включает отработку навыков транспортировки.
«Первая помощь – это не та область, где достаточно посмотреть видео в интернете. Здесь важна мышечная память. Когда человек отрабатывает действия на манекене десятки раз, в реальной ситуации его руки сами делают всё правильно, даже если голова не соображает от стресса. Мы даём ребятам именно такую базу», – сказала инструктор по первой помощи Валерия Анатольева.
Второй блок посвящён развёртыванию пневмокаркасного модуля, который используется как оперативный штаб при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
«По сути это мобильный командный пункт, который можно развернуть в считанные минуты в любой точке. Для волонтёров важно понимать не только механику установки, но и логику работы внутри штаба: как распределяются задачи, как идёт обмен информацией, как координируются действия на месте ЧС», – пояснил преподаватель кафедры аварийно-спасательных работ Академии гражданской защиты МЧС России Кирилл Качуро.Обучение проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». По мнению самих участников, такие занятия дают уверенность в себе.