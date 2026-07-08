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Волонтёров Подмосковья начали обучать действиям в условиях ЧС

оригинал Фото: пресс-служба МИМП МО

В Мытищах стартовала серия обучающих мероприятий по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций для активистов движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области, организовавшего образовательный проект.



Ребят обучают преподаватели Академии гражданской защиты МЧС, аттестованные спасатели и инструкторы Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области.

«В этом году мы запланировали 10 занятий, в рамках которых обучим 300 волонтёров. В любой критический момент они смогут прийти на помощь», – сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Фото: пресс-служба МИМП МО

Участники делятся на две группы по 15 человек и проходят два образовательных блока.

В рамках первого волонтёры изучают правовые основы оказания первой помощи, алгоритм действий в экстренной ситуации. Они осваивают проведение сердечно-лёгочной реанимации и приём Геймлиха при удушье. Отдельные занятия посвящены работе с кровотечениями и помощи при переохлаждении. Практическая часть включает отработку навыков транспортировки.
«Первая помощь – это не та область, где достаточно посмотреть видео в интернете. Здесь важна мышечная память. Когда человек отрабатывает действия на манекене десятки раз, в реальной ситуации его руки сами делают всё правильно, даже если голова не соображает от стресса. Мы даём ребятам именно такую базу», – сказала инструктор по первой помощи Валерия Анатольева.
Фото: пресс-служба МИМП МО

Второй блок посвящён развёртыванию пневмокаркасного модуля, который используется как оперативный штаб при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
«По сути это мобильный командный пункт, который можно развернуть в считанные минуты в любой точке. Для волонтёров важно понимать не только механику установки, но и логику работы внутри штаба: как распределяются задачи, как идёт обмен информацией, как координируются действия на месте ЧС», – пояснил преподаватель кафедры аварийно-спасательных работ Академии гражданской защиты МЧС России Кирилл Качуро.
Обучение проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». По мнению самих участников, такие занятия дают уверенность в себе.
Лора Луганская

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