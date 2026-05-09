Игорь Брынцалов принял участие в митинге у воинского мемориала в Реутове

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов принял участие в митинге у мемориала «Реутовцам, погибшим за Отечество», посвящённом 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





На митинге собрались также представители администрации Реутова, местных предприятий, духовенства, общественных организаций и неравнодушные жители.





«День Победы — это священный праздник для нашего народа. Праздник со слезами на глазах. Это память о миллионах погибших граждан нашей страны, проявивших стойкость, мужество, героизм, любовь к Родине, отстоявших нашу культуру, традиции, нашу веру, историю и заложивших фундамент для сегодняшних и будущих поколений», — сказал Игорь Брынцалов.