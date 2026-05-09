В Химках возложили цветы к монументу «Скорбящая мать»

09 мая 2026, 16:44

Мероприятие, приуроченное к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялось у памятника «Скорбящая мать» в химкинском микрорайоне Сходня. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Участие в торжественном митинге приняли председатель местного Совета депутатов Сергей Малиновский, член Совета депутатов Руслан Шаипов, активисты партии «Единая Россия», ученики и преподаватели лицея №21 и гимназии №23, а также жители Сходни.





«На фронт из Химок ушли около 25 тысяч человек. Домой не вернулись семь тысяч. Этот монумент олицетворяет материнские слёзы по сыну, не дождавшемуся Великой Победы. Для каждой российской семьи 9 мая – священный день. И пока мы приводим сюда наших детей, эта память будет жить», — сказал Сергей Малиновский.