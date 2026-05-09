Юнармейцы Солнечногорска провели мастер-класс по сборке автомата Калашникова

09 мая 2026, 15:22

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Юлия Унрау

Мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова провели члены солнечногорского военно-патриотического клуба «Единство» юнармейцы Александр Белецкий, Спартак Афанасьев и Илья Ганиев в рамках празднования Дня Победы. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Юлия Унрау.





Мероприятие организовали на набережной озера Сенеж. Принять в нём участие могли все желающие.





«Инструкторы рассказали об оружии и продемонстрировали правильный порядок действий. Норматив, который они показали, составил 27 секунд», — говорится в сообщении.