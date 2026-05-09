Юнармейцы Солнечногорска провели мастер-класс по сборке автомата Калашникова
Мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова и пистолета Макарова провели члены солнечногорского военно-патриотического клуба «Единство» юнармейцы Александр Белецкий, Спартак Афанасьев и Илья Ганиев в рамках празднования Дня Победы. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Юлия Унрау.
Мероприятие организовали на набережной озера Сенеж. Принять в нём участие могли все желающие.
«Инструкторы рассказали об оружии и продемонстрировали правильный порядок действий. Норматив, который они показали, составил 27 секунд», — говорится в сообщении.Юнармейцы объяснили, что предложенный для мастер-класса АК-47 не использовался в годы Великой Отечественной войны — его выпустили только в 1974 году. Но этот автомат до сих пор стоит на вооружении российской армии.