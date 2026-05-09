«Страна у нас одна»: Москвичи поздравили 101-летнюю защитницу связи с Днём Победы

09 мая 2026, 16:27

В Москве поздравили 101-летнюю ветерана ВОВ Екатерину Ковалёву

Представители региональной общественной организации «Живой голос Победы» поздравили с Днём Победы ветерана-связиста Екатерину Ковалёву. В феврале ей исполнился 101 год.





Как передаёт корреспондент NEWS.ru, волонтёры и местные жители собрались у дома женщины в Москве, чтобы лично вручить букеты цветов и исполнить военные песни.



Ожидая отправки на фронт, Ковалёва окончила специальные курсы, после чего командование направило её на Калининский фронт. Ветеран участвовала в освобождении территории Прибалтики и восстанавливала повреждённую связь. День Победы женщина встретила в Риге.

«Живых участников Великой Отечественной войны осталось уже очень мало. Они передают ребятам знания о тех временах, рассказывают всё, что помнят. <...> Страна у нас одна, и её нельзя променять ни на какую другую», — отметила ветеран.