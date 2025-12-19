Игорь Брынцалов прокомментировал «Прямую линию» с Президентом
Президент России Владимир Путин провёл ежегодную «Прямую линию», совмещённую с итоговой пресс-конференцией. На неё поступили миллионы обращений со всей страны, в том числе от жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.
Итоги встречи прокомментировал Председатель Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов. Он отметил, что в ходе «Прямой линии» Президент подвёл итоги Года защитника Отечества и отдельно остановился на теме специальной военной операции.
«Поступили миллионы обращений, в том числе и от жителей Подмосковья. Подводя итоги Года защитника Отечества, Президент отметил мужество и стойкость наших воинов, проявленные в 2025 году в зоне СВО», — подчеркнул Игорь Брынцалов.Вся Россия сейчас поддерживает бойцов и их семьи.
«Наши герои, среди которых немало жителей Московской области, делают всё возможное, чтобы Победа была за нами», — добавил спикер региональной Думы.Игорь Брынцалов обратил внимание на ситуацию в экономике. Для устойчивости страны важна работа не только на передовой, но и в тылу.
«Особую роль здесь играет устойчивость экономики. Глава государства подчеркнул, что рост ВВП за три года – 9,7%. По этому показателю мы снова опережаем европейские страны», — сказал он.Сегодня Подмосковье вносит весомый вклад в развитие экономики страны. В регионе действующие предприятия увеличивают мощности, а инвесторы реализуют новые проекты, в том числе в сфере импортозамещения. В завершение спикер Мособлдумы отметил внимание Президента к соцповестке и поддержке семей.
«Важно, что наши инициативы по строительству флагманских объектов в социальной сфере и решению других задач, также находят поддержку главы государства», — подчеркнул Игорь Брынцалов.Владимир Путин обозначил курс на дальнейшее развитие семейной политики. В Подмосковье такие решения уже принимают на законодательном уровне и направляют их на дополнительную поддержку семей и сохранение здоровья детей. «Прямая линия» с Президентом в этом году длилась более четырёх часов. Всего главе государства направили свыше 3 млн вопросов.