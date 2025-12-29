Игорь Брынцалов рассказал, какие изменения ждут Подмосковье в 2026 году
Московская областная Дума завершила осеннюю сессию и подвела итоги года. За это время депутаты провели 25 заседаний, приняли более 250 законов и организовали около 500 мероприятий. Но главное — решения, которые напрямую повлияют на жизнь жителей Подмосковья уже в 2026 году, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что ключевой итог работы депутатов заключается не в количестве принятых решений, а в реальных изменениях, которые жители Подмосковья почувствуют уже в 2026 году. Приоритетом для региональных властей остаются соцсфера и всесторонняя поддержка семей.
«Наступающий год принесёт улучшения в ключевых социальных сферах. Особое внимание в новом году будет уделено поддержке семей, вводятся новые меры и продлеваются и расширяются действующие», — рассказал спикер Московской областной Думы.Бюджет и приоритеты
Депутаты приняли бюджет Московской области на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы региона составят 1,3 трлн рублей, расходы — свыше 1,3 трлн рублей.
Поддержка участников СВО
Власти продлили льготу по транспортному налогу для участников СВО до конца 2026 года. Также они освободят их от уплаты налога за автомобили мощностью до 250 лошадиных сил за 2026 год.
Новые меры для семей
Многодетные семьи смогут получать ежегодную выплату на школьную форму, даже если ребенок учится в другом регионе. Размер выплаты составит 3 000 рублей на каждого школьника. Семьи с низкими доходами дополнительно получат 7 000 рублей.
Семьям, где воспитывают четырех и более детей, компенсируют 50% стоимости обучения ребенка в колледже или техникуме.А еще на 2026 год продлили выплату 300 000 рублей молодым семьям до 35 лет при рождении третьего или последующего ребенка.
Изменения в правилах и тарифах
С 1 марта 2026 года в заведениях общепита, расположенных во дворах многоквартирных домов, продажу алкоголя ограничат двумя часами в день.
Стоимость патента на работу для иностранных граждан в 2026 году увеличат до 10 000 рублей. Кроме того, иностранцы с видом на жительство в Московской области не будут получать льготные лекарства.
Рост прожиточного минимума
С 1 января 2026 года прожиточный минимум в регионе увеличат на 5%. Он составит:
- 20 286 рублей — на душу населения;
- 22 112 рублей — для трудоспособных жителей;
- 17 446 рублей — для пенсионеров;
- 19 677 рублей — для детей.