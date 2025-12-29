Игорь Брынцалов рассказал, какие изменения ждут Подмосковье в 2026 году

29 декабря 2025, 14:59

оригинал Фото: Telegram-канал @i_bryntsalov

Московская областная Дума завершила осеннюю сессию и подвела итоги года. За это время депутаты провели 25 заседаний, приняли более 250 законов и организовали около 500 мероприятий. Но главное — решения, которые напрямую повлияют на жизнь жителей Подмосковья уже в 2026 году, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.





Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что ключевой итог работы депутатов заключается не в количестве принятых решений, а в реальных изменениях, которые жители Подмосковья почувствуют уже в 2026 году. Приоритетом для региональных властей остаются соцсфера и всесторонняя поддержка семей.

«Наступающий год принесёт улучшения в ключевых социальных сферах. Особое внимание в новом году будет уделено поддержке семей, вводятся новые меры и продлеваются и расширяются действующие», — рассказал спикер Московской областной Думы.

Фото: Медиасток.РФ

