Игорь Брынцалов рассказал о повышении стоимости патента в 2026 году

14 ноября 2025, 12:34

оригинал Фото: iStock/Tippapatt

В 2026 году в Московской области планируют увеличить стоимость патента на работу для иностранных граждан до 10 000 рублей в месяц. В пресс-службе Мособлдумы сообщили, что соответствующий законопроект рассмотрят на заседании 20 ноября.





Подмосковье сохраняет единый подход с Москвой: с 1 сентября этого года иностранцы могут работать по одному патенту и в столице, и в Московской области. Рост заработных плат в регионе и в Москве делает повышение стоимости патента логичным и позволяет иностранным сотрудникам платить сопоставимые налоги.



Увеличение патента в следующем году дополнительно принесёт в бюджет области 4,9 миллиарда рублей.



«Планируется, что стоимость патента на работу для иностранных граждан в следующем году увеличится с 8 900 до 10 000 рублей в месяц», – рассказал председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.