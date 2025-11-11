Подмосковье выделит 30 миллиардов рублей на поддержку участников СВО и их семей

11 ноября 2025, 10:48

оригинал Фото: Телеграм-канал @i_bryntsalov

На меры соцподдержки участников специальной военной операции и их семей в бюджете Московской области на 2026 год предусмотрели около 30 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.





В регионе продолжают расширять меры поддержки наших бойцов и их близких. Новые инициативы разрабатывают с учётом предложений военнослужащих и их семей, которые обсуждают на встречах с депутатами «Единой России».



Фото: пресс-служба Московской областной Думы



«Как пример — мы приняли закон, в соответствии с которым с начала 2025 года участники СВО, удостоенные звания Героя РФ или награждённые государственными орденами за участие в СВО и имеющие статус ветерана боевых действий, могут получить выплату 500 000 рублей взамен земельного участка. На эти цели мы предусмотрели в проекте бюджета на 2026 год порядка 750 миллионов рублей», — рассказал Игорь Брынцалов.



​Фото: ​Телеграм-канал ​@vorobiev_live



финансовую помощь,

социальные льготы,

программы профессиональной переподготовки,

содействие при трудоустройстве,

помощь при реабилитации.

«Депутаты продолжат работу по этому направлению, будут встречаться с участниками СВО, и, при необходимости, будем вводить и дополнительные меры», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

