Подмосковье выделит 30 миллиардов рублей на поддержку участников СВО и их семей
На меры соцподдержки участников специальной военной операции и их семей в бюджете Московской области на 2026 год предусмотрели около 30 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
В регионе продолжают расширять меры поддержки наших бойцов и их близких. Новые инициативы разрабатывают с учётом предложений военнослужащих и их семей, которые обсуждают на встречах с депутатами «Единой России».
«Как пример — мы приняли закон, в соответствии с которым с начала 2025 года участники СВО, удостоенные звания Героя РФ или награждённые государственными орденами за участие в СВО и имеющие статус ветерана боевых действий, могут получить выплату 500 000 рублей взамен земельного участка. На эти цели мы предусмотрели в проекте бюджета на 2026 год порядка 750 миллионов рублей», — рассказал Игорь Брынцалов.В Подмосковье действует более 30 мер поддержки.
Они включают:
- финансовую помощь,
- социальные льготы,
- программы профессиональной переподготовки,
- содействие при трудоустройстве,
- помощь при реабилитации.
«Депутаты продолжат работу по этому направлению, будут встречаться с участниками СВО, и, при необходимости, будем вводить и дополнительные меры», — подчеркнул спикер Мособлдумы.С актуальной информацией о региональных мерах поддержки наших бойцов можно ознакомиться по ссылке.