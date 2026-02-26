Игорь Брынцалов рассказал о приоритетах «Единой России» в Подмосковье
Ключевой задачей «Единой России» является забота о населении и достижение национальных целей. Об этом заявил секретарь Московского областного отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба ЕР.
Важнейшим документом для депутатов от «Единой России» является Народная программа, составленная по запросам избирателей.
«По наказам жителей в Подмосковье за последние пять лет построили свыше 200 новых объектов социальной инфраструктуры. В регионе активно ремонтируют дороги, благоустраивают парки», — сказал Игорь Брынцалов.Приоритетами являются также забота о доходах населения, поддержка материнства и участников специальной военной операции и членов их семей.
«В Московской области для бойцов СВО и их близких действуют около 40 региональных мер поддержки. Они постоянно расширяются и совершенствуются. Подмосковные депутаты фракции «Единая Россия» на постоянной связи с семьями наших героев, с самими участниками СВО — это позволяет нам принимать решения, направленные на их поддержку и защиту», — отметил Брынцалов.Он также напомнил, что в этом году депутаты выступят перед избирателями с отчётом о проделанной работе, расскажут о планах и соберут новые наказы.