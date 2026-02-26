В Сергиево-Посадском округе продолжают возводить ЖК «Клевер»

26 февраля 2026, 09:23

В Сергиево-Посадском округе продолжают строить жилой комплекс «Клевер». Новый квартал возводят в Хотькове. Проект включает четыре дома и физкультурно-оздоровительный комплекс. Первый корпус застройщик сдал весной 2025 года. Об этом сообщили в подмосковном Минжиле.

Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

Сейчас на площадке корпуса №3 рабочие вышли на финишную прямую. Они полностью благоустроили территорию, установили уличное освещение и подключили инженерные коммуникации. Строители завершают монтаж вентилируемого фасада, заканчивают внутреннюю отделку и настраивают лифты.В корпусе №4 специалисты подняли монолитный железобетонный каркас до уровня шестого этажа и продолжают перекрывать стены.В квартале строят дома высотой 7 и 9 этажей. Покупатели могут выбрать разные планировки — от студий до трёхкомнатных квартир. В каждой квартире предусмотрели застеклённую лоджию. В подъездах установили видеонаблюдение и оборудовали мойки лап для питомцев. Входы в места общего пользования сделали на уровне земли — без ступенек и пандусов. На первых этажах откроют магазины и другие коммерческие помещения.Девелопер «СЗ ТехноСтройОлимп» обустроит на территории четыре площадки для отдыха и спорта, а также парковку. Особенностью проекта стал арт-объект «Художники Хотьково» — стометровая стена, которую местные мастера расписали по мотивам усадьбы Абрамцево.В Подмосковье застройщики — ПИК, «Самолет», «Гранель», ФСК и другие — параллельно возводят социальную инфраструктуру в новых жилых комплексах в ходе комплексного развития территорий за внебюджетные средства.