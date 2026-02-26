Выплату на техсредства реабилитации получили около 9 тысяч жителей Подмосковья

26 февраля 2026, 10:29

оригинал Фото: istockphoto.com/Rawpixel

Почти девять тысяч жителей Московской области получили выплаты на технические средства реабилитации за последние шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Поддержку людей с инвалидностью в Подмосковье обсудили на заседании профильного комитета регионального парламента.





«Одной из мер поддержки является предоставление выплат на технические средства реабилитации. Эту меру ввели шесть лет назад. За это время ей воспользовались 8,9 тыс. человек, в том числе 2,3 тыс. человек — в прошлом году», — отметил спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов.