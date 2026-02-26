Выплату на техсредства реабилитации получили около 9 тысяч жителей Подмосковья
Почти девять тысяч жителей Московской области получили выплаты на технические средства реабилитации за последние шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Поддержку людей с инвалидностью в Подмосковье обсудили на заседании профильного комитета регионального парламента.
«Одной из мер поддержки является предоставление выплат на технические средства реабилитации. Эту меру ввели шесть лет назад. За это время ей воспользовались 8,9 тыс. человек, в том числе 2,3 тыс. человек — в прошлом году», — отметил спикер Московской областной Думы Игорь Брынцалов.Он добавил, что в 2026 году на эти выплаты в бюджете заложено 46 млн рублей. Деньги на технические средства реабилитации выплачивают проактивно.