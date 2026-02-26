В подмосковной Кашире провели выездной прием Администрации

26 февраля 2026, 10:02

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Кашира

В Кашире провели выездной приём жителей. Встречу организовали, чтобы люди могли лично задать вопросы руководству округа и специалистам профильных служб. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации городского округа Кашира.