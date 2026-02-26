В подмосковной Кашире провели выездной прием Администрации
В Кашире провели выездной приём жителей. Встречу организовали, чтобы люди могли лично задать вопросы руководству округа и специалистам профильных служб. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации городского округа Кашира.
На приём приехали представители Администрации, руководители структурных подразделений и сотрудники подведомственных организаций. Они выслушали обращения, помогли разобраться в конкретных ситуациях и приняли предложения по развитию округа.
Формат выездной Администрации даёт возможность напрямую обсудить проблемы, договориться о совместных инициативах и получить ответы без долгого ожидания.
