Староста деревни Харитоново поблагодарила огнеборцев за тушение пожара в жилом доме

12 февраля 2026, 22:34

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Сотрудники Мособлпожспаса получили письмо от старосты деревни Харитоново, которая поблагодарила работников пожарно-спасательной части за оперативную ликвидацию пожара в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





29 января в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили о пожаре в деревне Харитоново городского округа Подольск.

«Пожарные прибыли на место в считанные минуты, несмотря на сложные дорожные условия. Они быстро оценили обстановку и приступили к тушению, не позволив пламени перекинуться на расположенные рядом жилые дома. Грамотные и решительные действия огнеборцев предотвратили возможную трагедию», – рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части-257 Александр Тамаров.