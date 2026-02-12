Староста деревни Харитоново поблагодарила огнеборцев за тушение пожара в жилом доме
Сотрудники Мособлпожспаса получили письмо от старосты деревни Харитоново, которая поблагодарила работников пожарно-спасательной части за оперативную ликвидацию пожара в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
29 января в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщили о пожаре в деревне Харитоново городского округа Подольск.
«Пожарные прибыли на место в считанные минуты, несмотря на сложные дорожные условия. Они быстро оценили обстановку и приступили к тушению, не позволив пламени перекинуться на расположенные рядом жилые дома. Грамотные и решительные действия огнеборцев предотвратили возможную трагедию», – рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части-257 Александр Тамаров.В своём письме староста деревни сердечно поблагодарила пожарных. Она отметила, что огнеборцы, помимо горевшего дома, спасли ещё 20 соседних.