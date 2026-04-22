Полпред президента Щёголев поздравил работников органов местного самоуправления
День местного самоуправления близок всем, кто ежедневно решает насущные проблемы граждан.
Об этом заявил полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев в поздравлении работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником.
«Вы находитесь на передовой защиты интересов жителей городов и сельских населённых пунктов. Кропотливая работа каждого из вас служит надёжным фундаментом благополучия жителей, прочной основой развития для всех регионов ЦФО», – отметил полномочный представитель.Отдельные слова благодарности он адресовал команде Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
«Ваши труды, нацеленные на консолидацию муниципального сообщества, внедрение лучших практик и укрепление местного самоуправления служат ярким примером служения Отечеству. Отрадно, что результативная работа лучших представителей муниципалитетов получает достойное признание», – добавил Щёголев.Он также подчеркнул, что вручаемая по поручению президента Всероссийская премия «Служение» отмечает муниципальные команды за значительные успехи в благоустройстве, социальной политике и экономике. А высокое звание лауреата премии – не только награда, но и стимул развиваться дальше, внедрять смелые решения на благо жителей.
Игорь Щёголев пожелал всем работникам органов местного самоуправления неиссякаемой энергии, мудрости в принятии решений и новых достижений на благо России.