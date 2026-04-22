Полпред президента Щёголев поздравил работников органов местного самоуправления

22 апреля 2026, 10:31

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

День местного самоуправления близок всем, кто ежедневно решает насущные проблемы граждан.





Об этом заявил полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев в поздравлении работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником.

«Вы находитесь на передовой защиты интересов жителей городов и сельских населённых пунктов. Кропотливая работа каждого из вас служит надёжным фундаментом благополучия жителей, прочной основой развития для всех регионов ЦФО», – отметил полномочный представитель.

«Ваши труды, нацеленные на консолидацию муниципального сообщества, внедрение лучших практик и укрепление местного самоуправления служат ярким примером служения Отечеству. Отрадно, что результативная работа лучших представителей муниципалитетов получает достойное признание», – добавил Щёголев.