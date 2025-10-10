В Подмосковье предложили внедрить стандарт строительства коттеджных посёлков

10 октября 2025, 09:40

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Коттеджное строительство развивается в Московской области очень активно, поэтому внедрение стандартов для таких посёлков крайне актуально для региона. Эту тему обсудили на открытой трибуне в Мособлдуме, сообщает пресс-служба подмосковного комитета по архитектуре и градостроительству.





Участие в обсуждении приняли спикер областного парламента Игорь Брынцалов, депутат Госдумы Александр Якубовский, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере строительства Ефим Басин, а также представители подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов, Ассоциации проектировщиков региона и общественности.



Игорь Брынцалов отметил, что в стандарте строительства коттеджных посёлков необходимо зафиксировать общее владение инженерными сетями и дорогами.





«Как отметил губернатор региона Андрей Юрьевич Воробьёв, наша обязанность — создавать на территориях индивидуальной застройки качественные условия: хорошие дороги, благоустройство и, что крайне важно, надёжные коммуникации. Все эти вопросы нуждаются в регулировании», — подчеркнул Брынцалов.

«Сегодня мы прямо говорим о том, что хаосу в ИЖС пора положить конец. Стандарт регулирует ключевые аспекты проектирования и строительства коттеджных и дачных посёлков», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.