В Жуковском выставили на торги подряд на благоустройство лесопарка
В лесопарковой части городского парка культуры и отдыха в Жуковском планируют провести благоустройство. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит разработать архитектурно-планировочную концепцию и проект благоустройства, а также реализовать его», — говорится в сообщении.Завершить благоустройство планируется в 2026 году.
Начальная цена лота — 821 миллион 266 тысяч 625 рублей 27 копеек. Размер авансовой выплаты составит 30% от суммы. Заявки на подряд принимаются до 15 октября.
Средства на реализацию проекта поступят из бюджетов Московской области и округа Жуковский.