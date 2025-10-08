В Жуковском выставили на торги подряд на благоустройство лесопарка

08 октября 2025, 17:15

оригинал Фото: медиасток.рф

В лесопарковой части городского парка культуры и отдыха в Жуковском планируют провести благоустройство. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит разработать архитектурно-планировочную концепцию и проект благоустройства, а также реализовать его», — говорится в сообщении.