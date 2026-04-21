Игорь Брынцалов зарегистрировался на предварительное голосование «Единой России»
Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов подал документы на участие в предварительном голосовании. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Игорь Брынцалов является спикером регионального парламента уже 15 лет.
«Только за последние пять лет областные депутаты приняли около 190 законов, благодаря которым различные льготы получают порядка трех миллионов человек», — сказал Брынцалов.Он добавил, что одним из приоритетов Мособлдумы стала поддержка участников специальной военной операции и их близких.
Фракция «Единой России» в Мособлдуме контролирует выполнение Народной программы партии, сформированной по наказам избирателей. В регионе она реализована на 98%, а в Реутове и Балашихе — округах, от которых Игоря Брынцалова избрали в Мособлдуму — на 100%.
Предварительное голосование партии «Единая Россия» будет проходить с 25 по 31 мая на сайте PG.ER.RU. Зарегистрироваться в качестве избирателя может любой гражданин России от 18 лет.