Капремонт детсада при школе №18 в Серпухове завершат до конца лета

21 апреля 2026, 16:15

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения серпуховской школы №18, расположенное в микрорайоне Ивановские Дворики, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта, по оценке специалистов, составляет 55%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Ремонт ведётся за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы региона по развитию социальной инфраструктуры.



