Капремонт детсада при школе №18 в Серпухове завершат до конца лета
Здание дошкольного отделения серпуховской школы №18, расположенное в микрорайоне Ивановские Дворики, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта, по оценке специалистов, составляет 55%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Ремонт ведётся за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы региона по развитию социальной инфраструктуры.
Площадь детского сада составляет 3 600 квадратных метров. Здесь обновят фасад, крышу, входные группы, все помещения, а также установят новую мебель и оборудование.«Сейчас рабочие занимаются устройством вентиляционных шахт, монтажом инженерных сетей, фасадом и отделкой помещений. На площадке заняты 53 человек, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.
Завершить ремонт должны до начала нового учебного года.