Капремонт детсада при школе №18 в Серпухове завершат до конца лета

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание дошкольного отделения серпуховской школы №18, расположенное в микрорайоне Ивановские Дворики, капитально ремонтируют. В настоящее время готовность объекта, по оценке специалистов, составляет 55%. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



Ремонт ведётся за счёт областного бюджета в рамках госпрограммы региона по развитию социальной инфраструктуры.

«Сейчас рабочие занимаются устройством вентиляционных шахт, монтажом инженерных сетей, фасадом и отделкой помещений. На площадке заняты 53 человек, используется одна единица техники», — говорится в сообщении.
Площадь детского сада составляет 3 600 квадратных метров. Здесь обновят фасад, крышу, входные группы, все помещения, а также установят новую мебель и оборудование.

Завершить ремонт должны до начала нового учебного года.
Лев Каштанов

