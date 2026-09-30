Игоря Брынцалова выбрали главой фракции «Единая Россия» в Мособлдуме
Депутаты нового созыва Мособлдумы от партии «Единая Россия» выбрали руководителем своей фракции Игоря Брынцалова. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Всего в Мособлдуму прошли 39 единороссов — больше, чем в предыдущем созыве.
«Мы не только увеличились по количеству депутатов, но и значительно обновились. Это значит, что фракция сочетает опыт и новые силы, готовые работать на результат», — заявил Брынцалов.Он добавил, что явка на выборах в регионе составила 51,58%. За «Единую Россию» голоса отдали 57,25% избирателей.
Заместителями руководителя фракции депутаты-единороссы выбрали Лидию Антонову, Михаила Терентьева и Олега Жолобова.
В подмосковных парламент прошли также партии «Новые люди», КПРФ и ЛДПР, а «Справедливую Россию» представляет один одномандатник. Регистрация фракций состоится на первом заседании Мособлдумы — 1 октября.