Игоря Брынцалова выбрали главой фракции «Единая Россия» в Мособлдуме

30 сентября 2026, 15:43

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты нового созыва Мособлдумы от партии «Единая Россия» выбрали руководителем своей фракции Игоря Брынцалова. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Всего в Мособлдуму прошли 39 единороссов — больше, чем в предыдущем созыве.





«Мы не только увеличились по количеству депутатов, но и значительно обновились. Это значит, что фракция сочетает опыт и новые силы, готовые работать на результат», — заявил Брынцалов.