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Игоря Брынцалова выбрали главой фракции «Единая Россия» в Мособлдуме

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты нового созыва Мособлдумы от партии «Единая Россия» выбрали руководителем своей фракции Игоря Брынцалова. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.



Всего в Мособлдуму прошли 39 единороссов — больше, чем в предыдущем созыве.

«Мы не только увеличились по количеству депутатов, но и значительно обновились. Это значит, что фракция сочетает опыт и новые силы, готовые работать на результат», — заявил Брынцалов.
Он добавил, что явка на выборах в регионе составила 51,58%. За «Единую Россию» голоса отдали 57,25% избирателей.

Заместителями руководителя фракции депутаты-единороссы выбрали Лидию Антонову, Михаила Терентьева и Олега Жолобова.

В подмосковных парламент прошли также партии «Новые люди», КПРФ и ЛДПР, а «Справедливую Россию» представляет один одномандатник. Регистрация фракций состоится на первом заседании Мособлдумы — 1 октября.
Лев Каштанов

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