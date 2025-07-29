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Игрок КХЛ Воронков провел тренировку для юных хоккеистов Подольска

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Мастер-класс для хоккеистов в возрасте от восьми до тринадцати лет провёл в Подольске воспитанник местной спортивной школы «Витязь», игрок Континентальной хоккейной лиги Егор Воронков. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Спортсмен отработал с ребятами бросковую технику, пасы и линейное катание.

В секции хоккея занимается всё больше девочек. Например, восьмилетняя Мария Фёдорова играет в хоккей уже больше трёх лет.

«Я в команде нападающий. Забила более 40 голов. Сегодня хочу научиться новым приёмам от знаменитого хоккеиста», — сказала Мария.
Егор Воронков отметил важность таких мастер-классов и поблагодарил родную спортшколу за тёплый приём. Он добавил, что подрастающее поколение спортсменов находится в хорошей форме, и пожелал им удачи.
Лев Каштанов

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