Игрок КХЛ Воронков провел тренировку для юных хоккеистов Подольска

29 июля 2025, 13:36

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Мастер-класс для хоккеистов в возрасте от восьми до тринадцати лет провёл в Подольске воспитанник местной спортивной школы «Витязь», игрок Континентальной хоккейной лиги Егор Воронков. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Спортсмен отработал с ребятами бросковую технику, пасы и линейное катание.



В секции хоккея занимается всё больше девочек. Например, восьмилетняя Мария Фёдорова играет в хоккей уже больше трёх лет.





«Я в команде нападающий. Забила более 40 голов. Сегодня хочу научиться новым приёмам от знаменитого хоккеиста», — сказала Мария.