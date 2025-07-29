Ковтун назвал игру «Спартака» в матче с «Балтикой» полным провалом

29 июля 2025, 11:59

Фото: медиасток.рф

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о старте сезона для «красно-белых» и оценил их шансы в Российской Премьер-Лиге. Он отметил, что у «Спартака» и тренера Станковича есть четкие амбиции улучшить результаты по сравнению с прошлым сезоном, добавив, что в прошлом году команда могла выступить лучше и занять более высокое место. Однако Ковтун подчеркнул, что игра «Спартака» в матче с «Балтикой» была полным провалом, так как команда допустила два удаления и пропустила три гола.