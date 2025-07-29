Ковтун назвал игру «Спартака» в матче с «Балтикой» полным провалом
Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением о старте сезона для «красно-белых» и оценил их шансы в Российской Премьер-Лиге. Он отметил, что у «Спартака» и тренера Станковича есть четкие амбиции улучшить результаты по сравнению с прошлым сезоном, добавив, что в прошлом году команда могла выступить лучше и занять более высокое место. Однако Ковтун подчеркнул, что игра «Спартака» в матче с «Балтикой» была полным провалом, так как команда допустила два удаления и пропустила три гола.
Он также отметил, что Станкович начинает нервничать, когда его команда не побеждает, и, если в ходе матча «Спартак» проигрывает, тренер активно оспаривает каждое решение судей, что заметно. Ковтун выразил сомнение в том, как Станкович собирается исправлять допущенные ошибки, приводит его слова Metaratings.ru.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал три очка за два тура: в первом матче команда одержала победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0, но во втором потерпела поражение от «Балтики» со счетом 0:3. В третьем туре москвичи встретятся с «Акроном» на выезде в Тольятти.
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