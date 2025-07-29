«Закройте свои вонючие рты»: футболист «Зенита» встал на защиту Семака на фоне скандала

29 июля 2025, 13:29

Владислав Радимов поддержал Семака после упущенной победы в Казани

Фото: iStock/Steevy84

Бывший полузащитник «Зенита» и эксперт «РБ Спорт» Владислав Радимов высказал полную поддержку дочери Сергея Семака Майе, которая в социальных сетях защитила своего отца после негативной реакции на его работу из-за упущенной победы в Казани.







«Я на стороне дочери Сергея Семака! Послушайте, уважаемые эксперты! Этот человек завоевал для вас шесть чемпионских титулов подряд и всего лишь один раз занял второе место за семь лет. Сколько футболистов благодаря ему достигли успеха, сколько золотых медалей и праздников он вам подарил. И не забывайте, что это всего лишь второй тур! Так что те, кто пишет гадости, — закройте свои вонючие рты, тогда будете выглядеть гораздо симпатичнее», — отметил Радимов в беседе с «РБ Спорт».