«Закройте свои вонючие рты»: футболист «Зенита» встал на защиту Семака на фоне скандала
Владислав Радимов поддержал Семака после упущенной победы в Казани
Бывший полузащитник «Зенита» и эксперт «РБ Спорт» Владислав Радимов высказал полную поддержку дочери Сергея Семака Майе, которая в социальных сетях защитила своего отца после негативной реакции на его работу из-за упущенной победы в Казани.
«Я на стороне дочери Сергея Семака! Послушайте, уважаемые эксперты! Этот человек завоевал для вас шесть чемпионских титулов подряд и всего лишь один раз занял второе место за семь лет. Сколько футболистов благодаря ему достигли успеха, сколько золотых медалей и праздников он вам подарил. И не забывайте, что это всего лишь второй тур! Так что те, кто пишет гадости, — закройте свои вонючие рты, тогда будете выглядеть гораздо симпатичнее», — отметил Радимов в беседе с «РБ Спорт».После двух туров «Зенит» набрал четыре очка и занимает шестую позицию в таблице РПЛ.
В сезоне 2024/2025 «Зенит» не смог завоевать ни одного трофея. Петербуржцы финишировали на втором месте в чемпионате страны, проиграли в финале Пути РПЛ Кубка России и не смогли участвовать в Суперкубке. Сергей Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года и за это время вместе с командой шесть раз стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и завоевал пять Суперкубков страны.
При этом в последнее время результаты «Зенита» вызывают серьезные нарекания, и многие отмечают, что команда значительно сдала. Особенно обидно, что в год своего столетия клуб не смог завоевать золото, которое досталось «Краснодару», сетуют фанаты.