Лыжница из Подмосковья завоевала три медали турнира по прыжкам с трамплина
Две серебряные и одну бронзовую медаль выиграла спортсменка из Московской области Ксения Каблукова на международных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
На вторую ступень пьедестала почёта Ксения Каблукова по итогам соревнования супер-команд на трамплине мощностью К-95. Ксения выступала в паре с представительницей Санкт-Петербурга Кристиной Кручининой в составе команды «Россия-2».
«Вторую серебряную медаль Ксения Каблукова выиграла на соревновании по прыжкам с трамплина мощностью К-95. в составе смешанной команды «Россия-2», — отмечается в сообщении.А бронзовую медаль Ксения завоевала в личном зачёте среди женщин на трамплине мощностью К-125.
Соревнования проходили в Сочи с 24 по 28 июля. В них приняли участие россияне, а также спортсмены их Белоруссии, Китая и Казахстана.