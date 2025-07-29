Лыжница из Подмосковья завоевала три медали турнира по прыжкам с трамплина

29 июля 2025, 13:21

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две серебряные и одну бронзовую медаль выиграла спортсменка из Московской области Ксения Каблукова на международных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





На вторую ступень пьедестала почёта Ксения Каблукова по итогам соревнования супер-команд на трамплине мощностью К-95. Ксения выступала в паре с представительницей Санкт-Петербурга Кристиной Кручининой в составе команды «Россия-2».





«Вторую серебряную медаль Ксения Каблукова выиграла на соревновании по прыжкам с трамплина мощностью К-95. в составе смешанной команды «Россия-2», — отмечается в сообщении.