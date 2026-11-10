Женщина нашла в морозилке матери останки мертвого младенца
Жительница испанского города Аллариса нашла останки младенца в морозильной камере, принадлежавшей ее покойной матери. Об этом сообщило издание La Region.
Женщина разбирала вещи в гараже на первом этаже здания, где в кладовке находилась морозильная камера. Открыв его, она увидела внутри тело ребенка. Как выяснили судмедэксперты, он родился на 32-34 неделе беременности, а смерть наступила около 20 лет назад.
Полицейские начали устанавливать личность младенца. Они уже опросили окружение семьи и отправили образцы ДНК в лабораторию в Мадриде, чтобы определить биологических родителей. Материалы дела направили в суд.
Теперь следствию предстоит выяснить точные причины и обстоятельства смерти ребенка. При этом даже если эксперты докажут насильственный характер смерти, привлечь виновных не удастся, поскольку срок давности по делу уже истек.
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