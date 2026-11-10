Женщина нашла в морозилке матери останки мертвого младенца

10 ноября 2026, 06:35

Испанка нашла в морозилке матери останки младенца, умершего 20 лет назад

Фото: iStock/globalmoments

Жительница испанского города Аллариса нашла останки младенца в морозильной камере, принадлежавшей ее покойной матери. Об этом сообщило издание La Region.