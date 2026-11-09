Девушка и двое детей погибли при пожаре в Красноярском крае
В посёлке Камарчага Манско‑Уярского округа произошёл пожар в жилом доме, в результате которого погибли три человека. Жертвами стали 21‑летняя девушка и её племянники: трёхлетняя девочка и пятилетний мальчик, ещё один человек пострадал.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, огонь охватил дом общей площадью 72 кв. м. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электропроводке. Неисправность возникла на участке, ведущем к обогревателю в прихожей.
Для ликвидации пожара задействовали 21 сотрудника экстренных служб и шесть единиц техники. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
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