Девушка и двое детей погибли при пожаре в Красноярском крае

09 ноября 2026, 06:55

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В посёлке Камарчага Манско‑Уярского округа произошёл пожар в жилом доме, в результате которого погибли три человека. Жертвами стали 21‑летняя девушка и её племянники: трёхлетняя девочка и пятилетний мальчик, ещё один человек пострадал.