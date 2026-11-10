Отчим годами ежедневно насиловал падчерицу с аутизмом

10 ноября 2026, 00:01

В Бразилии отчим три года ежедневно насиловал падчерицу с аутизмом

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

В Бразилии отчим почти ежедневно насиловал падчерицу с аутизмом на протяжении трех лет. Об этом сообщает Metropoles.