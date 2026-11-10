Отчим годами ежедневно насиловал падчерицу с аутизмом
В Бразилии отчим почти ежедневно насиловал падчерицу с аутизмом на протяжении трех лет. Об этом сообщает Metropoles.
По словам 13-летней пострадавшей, все происходило с 2023 года в штате Пара. О преступлениях стало известно после того, как жертва передала сестре сделанные ею видео и аудиозаписи с доказательствами насилия — та обратилась с этими материалами к властям.
6 ноября правоохранители приехали к мужчине домой и застали его в той же рубашке, в которой его сняла падчерица во время надругательств. При этом в ночь перед задержанием отчим вновь изнасиловал девочку.
В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник уже является фигурантом дела об изнасиловании другой своей падчерицы. Теперь его планируют заключить под стражу.
Ранее сообщалось, что в немецком Франкфурте осудят таксиста, обвиняемого в изнасиловании пьяной пассажирки.
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