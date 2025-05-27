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Участники акции «Чистый автобус» оценят состояние общественного транспорта

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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В Подмосковье с приходом летней погоды началась акция Мострансавто «Чистый автобус». Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса, она призвана обратить внимание пассажиров на содержание общественного транспорта, стимулировать их сообщать о состоянии салонов и внешнем виде автобусов.
Присылать все выявленные замечания жители и гости области могут в бот гендиректора Мострансавто Андрея Майорова.
«Сообщение нужно подкрепить фотографиями салона, указать номер, наименование и направление маршрута, название остановки, на которой вошёл пассажир, дату и время фиксации нарушений санитарных норм. Помимо этого, обязательно нужно написать госномер общественного транспорта. В компании проверят каждое сообщение», – отметили в министерстве.
В МДТИ добавили, что автобусы Мострансавто каждый день проходят мойку и уборку. Однако чистота подвижного состава зависит и от соблюдения пассажирами правил поведения во время поездки.

Компания Мострансавто является подведомственной Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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Как организовать летнее путешествие с питомцем: советы подмосковных ветеринаров
27 мая 2025, 22:01

Всего через несколько дней наступит лето, а вместе с ним – сезон отпусков. Многие задумываются о том, чтобы взять в путешествие четвероногого друга. Ветеринары Госветслужбы Подмосковья, подведомственной Минсельхозпроду Московской области, рассказали, как сделать отдых с питомцем комфортным.
«Заблаговременно продумайте, в какой регион вы едете. Владельцу следует уточнить требования страны, куда запланирована поездка. Это можно сделать на сайте посольства. Если путешествие планируется по России или в страны Таможенного союза, нужно обратиться в госветклинику минимум за 30 дней для консультации. За этот период специалисты помогут разобраться в сроках вакцинации по бешенству, чтобы исключить неприятные ситуации», – сказали в ведомстве.
В случае первичного выезда с животным в страны Евросоюза нужно за три месяца исследовать титры антител на бешенство. Сама прививка делается не менее чем за месяц до этого исследования.

Ветеринарный сопроводительный документ для перемещения выписывается после осмотра животного и документов за пять дней, включая день обращения и отлёта, до начала перемещения.
«Всю информацию можно уточнить на консультации у ветеринара. Если питомец не был зарегистрирован или чипирован, пройти процедуры можно во время приёма. Они обязательны для путешествий во многие государства. Также стоит уточнить у авиакомпании правила перевозки животных, информацию о выгуле на территории отеля или другого места отдыха», – добавили в подмосковном Минсельхозпроде.
В автопутешествии важно оборудовать питомцу комфортную переноску, обеспечить доступ к воде. Необходимо также делать регулярные остановки. Ни в коем случае не оставлять животное одно в машине в жару. Если питомец переносит поездки плохо, лучше за три дня начать давать ему успокоительные препараты, подобрать которые тоже поможет ветеринар.

Узнать подробную информацию и записаться на приём к ветеринарному врачу можно на региональном портале госуслуг или по круглосуточному номеру 7 (495) 668-01-25.

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Регистрация на Всероссийский конкурс «Знание.Лектор» открыта до 15 июля
27 мая 2025, 21:33

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Жители Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Знание.Лектор». Регистрация открыта до 15 июля, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«Начинающие и профессиональные лекторы со всей страны будут соревноваться в мастерстве публичных выступлений. Участвовать в конкурсе могут граждане в возрасте от 14 лет. Для них предусмотрены основные и специальные номинации, в том числе «Сохранение памяти о Великой Победе» и «Поддержка СВО», приуроченные к Году защитника Отечества», – отметили в ведомстве.
Участники получат возможность стать частью команды лекторов Российского общества «Знание» и выступать на просветительских мероприятиях

В пресс-службе добавили, что для обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет предусмотрена номинация «Юный лектор». Они могут подать заявку до 15 июня.

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Конкурс включает образовательную программу и несколько отборочных этапов. По итогам отбора 100 участников смогут отправиться на профильную смену «Знание.Лектор» в Международный детский центр «Артек».

Финал конкурса запланирован на ноябрь 2025 года. Он пройдёт в Москве.

Подробнее узнать о конкурсе можно на сайте.

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Более чем на 50 участках подмосковных дорог устанавливают знаки «Дикие животные»
27 мая 2025, 21:04

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На 54 участках региональных дорог Московской области до конца года установят новые дорожные знаки «Дикие животные». Это делается для предупреждения ДТП с участием представителей дикой фауны, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Работы по обустройству 54 комплектов знаков, предупреждающих о возможном появлении диких животных, стартовали в начале мая. Знаки уже установили на пяти дорогах в Серебряных Прудах, Пушкинском и Талдомском округах. Это часть работы по обеспечению безопасности на дорогах региона, которая проводится регулярно, чтобы снизить число аварий и сохранить жизни водителей и животных», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Предупреждающие знаки появятся на дорогах, проходящих через лесные массивы. Как напомнили в ведомстве, при проезде знака «Дикие животные» водителям нужно быть внимательнее и неукоснительно соблюдать скоростной режим.

Если у дороги появилось животное, следует снизить скорость и плавно остановиться. Звуковой сигнал лучше не использовать. Необходимо подождать и дать животному уйти. Включённая аварийная сигнализация поможет привлечь внимание других водителей и минимизировать вероятность ДТП.

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В Подмосковье с 1 июня изменится стоимость проезда в общественном транспорте
27 мая 2025, 20:39

Фото: пресс-служба Минтранса МО

С 1 июня изменится стоимость проезда в автомобильном, городском наземном электрическом и пригородном железнодорожном транспорте Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по ценам и тарифам Московской области.
«Изменение тарифов обусловлено необходимостью обеспечить содержание, ремонт и техобслуживание парка автобусов и поездов в условиях растущих расходов перевозчиков на топливо, электричество, запчасти и другие материалы. Также новые тарифы позволят продолжить развитие инфраструктуры, обновлять подвижной состав для повышения качества перевозок», – пояснили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Комитета по ценам и тарифам МО

Новую стоимость проезда в общественном транспорте Подмосковье можно узнать на сайте комитета.

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Подмосковная Система-112 за 10 лет работы приняла 100 млн обращений
27 мая 2025, 20:22

Фото: пресс-служба Системы-112 МО

Операторы Системы-112 Московской области за 10 лет приняли и обработали более 100 млн вызовов. 1 июня система отмечает юбилей, сообщили в пресс-службе Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.
«Система-112 Подмосковья – одна из самых масштабных в стране. Около 4 тыс. специалистов круглосуточно принимают обращения и организуют экстренное реагирование на происшествия. За эти годы система стала надёжной опорой для жителей и гостей Подмосковья в экстренных ситуациях», – отметили в пресс-службе.
Там также рассказали, куда чаще всего обращаются жители и гости региона. Лидирует служба скорой помощи – медикам адресовали более 26 млн вызовов. Полиция и ГИБДД занимают второе место с 9 млн обращений. В пожарною охрану за 10 лет работы системы направили около 1 млн вызовов.

Система-112 Подмосковья доступна для каждого. Обратиться за помощью можно по телефону 112 даже при отсутствии средств на счёте, а также через мобильное приложение 112 МО, СМС-сообщением, через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и чат-бот в Telegram.

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