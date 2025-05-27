Участники акции «Чистый автобус» оценят состояние общественного транспорта

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Подмосковье с приходом летней погоды началась акция Мострансавто «Чистый автобус». Как сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса, она призвана обратить внимание пассажиров на содержание общественного транспорта, стимулировать их сообщать о состоянии салонов и внешнем виде автобусов.
Присылать все выявленные замечания жители и гости области могут в бот гендиректора Мострансавто Андрея Майорова.
Компания Мострансавто является подведомственной Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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«Сообщение нужно подкрепить фотографиями салона, указать номер, наименование и направление маршрута, название остановки, на которой вошёл пассажир, дату и время фиксации нарушений санитарных норм. Помимо этого, обязательно нужно написать госномер общественного транспорта. В компании проверят каждое сообщение», – отметили в министерстве.В МДТИ добавили, что автобусы Мострансавто каждый день проходят мойку и уборку. Однако чистота подвижного состава зависит и от соблюдения пассажирами правил поведения во время поездки.
Компания Мострансавто является подведомственной Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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Лора Луганская