В Подмосковье с 1 июня изменится стоимость проезда в общественном транспорте

Фото: пресс-служба Минтранса МО
С 1 июня изменится стоимость проезда в автомобильном, городском наземном электрическом и пригородном железнодорожном транспорте Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по ценам и тарифам Московской области.
«Изменение тарифов обусловлено необходимостью обеспечить содержание, ремонт и техобслуживание парка автобусов и поездов в условиях растущих расходов перевозчиков на топливо, электричество, запчасти и другие материалы. Также новые тарифы позволят продолжить развитие инфраструктуры, обновлять подвижной состав для повышения качества перевозок», – пояснили в пресс-службе.Фото: пресс-служба Комитета по ценам и тарифам МО
Новую стоимость проезда в общественном транспорте Подмосковье можно узнать на сайте комитета.
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Лора Луганская