В Наро-Фоминске задержали рецидивиста, решившего даром пополнить запасы продуктов
Подмосковные росгвардейцы пресекли кражу продуктов в супермаркете Наро-Фоминска. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания получил сигнал тревоги с охраняемой торговой точки, расположенной на Площади Свободы.
«Прибывшие правоохранители установили, что один из посетителей решил обновить продуктовые запасы за счёт магазина. Мужчина спрятал в сумку продукты и хозяйственные принадлежности. На кассе он оплатил лишь мелкие позиции и направился к выходу. Там сотрудники вневедомственной охраны и задержали нарушителя», – уточнили в ведомстве.Как выяснилось, 39-летний местный житель, ранее судимый за мошенничество, днём ранее совершил кражу в том же магазине.
Ущерб владельцу торговой точки мог составить крупную сумму, но ситуацию спасла тревожная кнопка.