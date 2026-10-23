В Подмосковье по программе соцгазификации СНТ подключили 300-й с начала года дом
Мособлгаз подключил к природному газу по программе социальной газификации СНТ 300‑й дом с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области.
Юбилейным абонентом стала хозяйка частного дома в Егорьевском ТСН «Улыбка» Дарья Расторгуева.
Дарья – фитнес‑тренер и персональный инструктор, многократная победительница соревнований по женскому бодибилдингу в категории «Фитнес‑бикини». Для неё жизнь в собственном доме – возможность поддерживать форму. Теперь к преимуществам загородной жизни добавилось газовое отопление.
«До газа мы отапливались и дровами, и пеллетами, и электричеством. От дров в доме грязно, пеллеты – очень хлопотно, электричество – дорого. Газовое отопление в несколько раз дешевле, безопаснее и проще. С ним дом всегда прекрасно прогрет. Газ в доме – это всегда вкусная еда и экономия бюджета», – поделилась Дарья.
Программа социальной газификации СНТ активно развивается в Подмосковье. В апреле 2024 года правительство России распространило меры социальной газификации на садоводческие некоммерческие товарищества, расположенные в границах газифицированных населённых пунктов. Сегодня газопроводы построили уже в 20 СНТ Московской области.
«С начала года для 300 семей жизнь стала комфортнее и экономически выгоднее. Программа социальной газификации садовых товариществ – важный шаг к повышению качества жизни в частном секторе Подмосковья. Мы продолжим делать газ доступным для жителей региона», – отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.Чтобы стать участниками программы, дом и земельный участок нужно зарегистрировать в установленном порядке. При подаче заявки необходимо приложить протокол общего собрания членов СНТ о согласии на догазификацию.