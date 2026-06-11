ИИ на 90% снизил число ложных оповещений о пожарах в лесах Подмосковья

11 июня 2026, 14:57

оригинал Фото: медиасток.рф

В систему мониторинга лесных пожаров в Московской области внедрили искусственный интеллект. Благодаря этому нововведению число ложных срабатываний системы оповещения снизилось на 90%. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Прохождение пожароопасного сезона в Подмосковье обсудили на выездном заседании Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.





«Мы ежегодно совершенствуем систему охраны лесов от пожаров. В этом году в системе мониторинга начали использовать ИИ-технологии. Сейчас искусственный интеллект анализирует все срабатывания, которые выдаёт система. Это позволило на 90% сократить ложные срабатывания и высвободить время диспетчеров для более продуктивной работы», — сказал глава регионального Комлесхоза Алексей Ларькин.