ИИ на 90% снизил число ложных оповещений о пожарах в лесах Подмосковья
В систему мониторинга лесных пожаров в Московской области внедрили искусственный интеллект. Благодаря этому нововведению число ложных срабатываний системы оповещения снизилось на 90%. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Прохождение пожароопасного сезона в Подмосковье обсудили на выездном заседании Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии.
«Мы ежегодно совершенствуем систему охраны лесов от пожаров. В этом году в системе мониторинга начали использовать ИИ-технологии. Сейчас искусственный интеллект анализирует все срабатывания, которые выдаёт система. Это позволило на 90% сократить ложные срабатывания и высвободить время диспетчеров для более продуктивной работы», — сказал глава регионального Комлесхоза Алексей Ларькин.На совещании также отметили, что лесопожарные станции Подмосковья с начала года получили 24 единицы оборудования и 39 единиц техники на общую сумму 257,4 млн рублей. Запланирована поставка ещё пяти единиц оборудования и одной спецмашины.