Подмосковный Минтранс попросил быть внимательнее на дорогах в длинные выходные

11 июня 2026, 14:46

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В длинные праздничные выходные число автомобилей на дорогах Московской области увеличится, так как многие жители поедут на дачи и в другие места отдыха. В этот период жителям и гостям региона особенно важно строго соблюдать правила дорожного движения, предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





В Московской области проходит «Неделя безопасности». Сотрудники администраций городских и муниципальных округов вместе с волонтёрами будут дежурить в местах притяжения жителей и напоминать им о необходимости соблюдать ПДД.





«Водителям следует быть предельно внимательными при проезде мест массового скопления людей, детских площадок, парков и зон отдыха, пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила перестроения. Не стоит садиться за руль в утомлённом состоянии или под воздействием алкоголя. При дальних поездках следует делать остановки каждые два-три часа на площадках для отдыха или автозаправочных станциях», – сказали в ведомстве.