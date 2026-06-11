Подмосковный Минтранс попросил быть внимательнее на дорогах в длинные выходные
В длинные праздничные выходные число автомобилей на дорогах Московской области увеличится, так как многие жители поедут на дачи и в другие места отдыха. В этот период жителям и гостям региона особенно важно строго соблюдать правила дорожного движения, предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
В Московской области проходит «Неделя безопасности». Сотрудники администраций городских и муниципальных округов вместе с волонтёрами будут дежурить в местах притяжения жителей и напоминать им о необходимости соблюдать ПДД.
«Водителям следует быть предельно внимательными при проезде мест массового скопления людей, детских площадок, парков и зон отдыха, пешеходных переходов, соблюдать скоростной режим, дистанцию и правила перестроения. Не стоит садиться за руль в утомлённом состоянии или под воздействием алкоголя. При дальних поездках следует делать остановки каждые два-три часа на площадках для отдыха или автозаправочных станциях», – сказали в ведомстве.Поскольку в пятницу и субботу, по прогнозам синоптиков, температура воздуха будет выше +30°C, следует парковаться в тени. Нельзя также оставлять детей и животных в машине даже на короткое время, так как это опасно.
Пешеходам следует переходить проезжую часть только в установленных местах, не отвлекаясь на телефон и убедившись, что водители видят их и остановили машины. В тёмное время суток нужно использовать световозвращатели.
Особое внимание необходимо уделить безопасности детей. Родители не должны оставлять их без присмотра у проезжей части. Также нельзя допускать несовершеннолетних к управлению любым мототранспортом – скутерами, мопедами и квадроциклами.