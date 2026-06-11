Для жителей Подмосковья заработал чат-бот по капитальному ремонту
Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области запустил для жителей чат-бота в мессенджере МАХ. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного МинЖКХ.
В чате можно узнать сроки проведения капитального ремонта по тому или иному адресу, список запланированных работ, данные о заказчике и подрядчике и информацию о гарантийных обязательствах. Кроме того, с помощью чат-бота пользователь может направить обращение в Фонд капремонта.
«Сервис работает круглосуточно. Для того, чтобы начать его использовать, достаточно перейти по ссылке и начать диалог», — говорится в сообщении.Чтобы диалог с чат-ботом не потерялся среди других сообщений, его можно закрепить.
Ранее сообщалось, что всю информацию о сроках проведения капитального ремонта в многоквартирном доме, состоянии спецсчёта и перечне работ жители Московской области могут узнать в мобильном приложении «Госуслуги. Дом». Кроме того, через приложение можно пообщаться с представителем Фонда капремонта, а также оплачивать жилищно-коммунальные услуги, участвовать в общем собрании собственников и переписываться с соседями.