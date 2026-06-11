Для жителей Подмосковья заработал чат-бот по капитальному ремонту

11 июня 2026, 13:07

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Московской области запустил для жителей чат-бота в мессенджере МАХ. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного МинЖКХ.





В чате можно узнать сроки проведения капитального ремонта по тому или иному адресу, список запланированных работ, данные о заказчике и подрядчике и информацию о гарантийных обязательствах. Кроме того, с помощью чат-бота пользователь может направить обращение в Фонд капремонта.





«Сервис работает круглосуточно. Для того, чтобы начать его использовать, достаточно перейти по ссылке и начать диалог», — говорится в сообщении.