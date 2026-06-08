ИИ помог дать подмосковным пациентам около 423 тысяч лекарственных назначений

08 июня 2026, 11:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ассистент на основе искусственного интеллекта, работающий в медучреждениях Московской области, помог дать пациентам около 423 тысяч назначений по приёму лекарств с момента запуска системы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.





ИИ-помощник анализирует взаимодействие между различными медикаментами, их совместимость с возрастом, полом и состоянием организма пациента, предупреждает о рисках превышения сроков приёма лекарств и передозировки.





«Современные цифровые технологии не заменяют врачей, а снижают нагрузку на них и экономят время. ИИ-ассистент по лекарствам — это быстрый доступ к клиническим рекомендациям и проверенным алгоритмам, что помогает точнее назначать лечение. При этом решение всегда остается за специалистом», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.