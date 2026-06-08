Волонтёры провели мастер-класс для детей-инвалидов в Дмитрове
Творческий мастер-класс провели для детей с ограниченными возможностями здоровья студенты Подмосковного политехнического колледжа из волонтёрского объединения «Искра» на празднике, который организовали 5 июня в ФОКе «Локомотив» в Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Праздник был посвящён Дню защиты детей.
«На мастер-классе волонтёры научили ребят своими руками создавать праздничную атрибутику — бумажных голубей, сердца из фетра и различные патриотические символы. Изготовленными предметами дети украсили площадку», — говорится в сообщении.Волонтёры также помогли провести спортивные этапы праздника: сопровождали ребят и координировали их действия.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, выплату грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию и ведению дел социальных НКО и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.