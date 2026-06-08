Волонтёры провели мастер-класс для детей-инвалидов в Дмитрове

08 июня 2026, 10:50

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Творческий мастер-класс провели для детей с ограниченными возможностями здоровья студенты Подмосковного политехнического колледжа из волонтёрского объединения «Искра» на празднике, который организовали 5 июня в ФОКе «Локомотив» в Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Праздник был посвящён Дню защиты детей.





«На мастер-классе волонтёры научили ребят своими руками создавать праздничную атрибутику — бумажных голубей, сердца из фетра и различные патриотические символы. Изготовленными предметами дети украсили площадку», — говорится в сообщении.