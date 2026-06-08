Ремонт школы №1 в Кашире завершат к 1 сентября

08 июня 2026, 11:02

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу №1, расположенную на улице Маршала Астахова в Кашире, капитально ремонтируют. Завершить работы планируют к 1 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В настоящее время готовность объекта составляет более 75%.





«Сейчас в здании занимаются отделкой помещений, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют системы водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, а также благоустраивают прилегающую территорию. На площадке заняты более 50 человек», — говорится в сообщении.