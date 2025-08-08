ИИ помог на треть сократить время модерации сообщений в подмосковном «Доброделе»
Искусственный интеллект подключили к подмосковному сервису «Добродел» в декабре 2022 года. За это время он проанализировал несколько миллионов сообщений жителей Московской области о различных проблемах и значительно уменьшил время их модерации. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления информационных технологий и связи.
Уточняется, что ИИ-робот провёл анализ свыше 4,2 млн сообщений, а время модерации сократил на 31% — с 24 часов до 16 с половиной часов.
«Первоначально робот определял тематику сообщения по фотографии. Теперь он классифицирует проблемы, о которых сообщают жители Подмосковья, одновременно по фото и тексту и в половине случаев сам отправляет сообщение в работу ответственному блоку», — отметили в министерстве.Сейчас искусственный интеллект способен присвоить сообщению нужную категорию по 816 тематикам. С начала текущего года благодаря ИИ-роботу автомодерацию без привлечения специалистов прошло более 348 тысяч обращений в «Добродел».