ИИ помог на треть сократить время модерации сообщений в подмосковном «Доброделе»

08 августа 2025, 10:47

оригинал Фото: istockphoto.com/KamiPhotos

Искусственный интеллект подключили к подмосковному сервису «Добродел» в декабре 2022 года. За это время он проанализировал несколько миллионов сообщений жителей Московской области о различных проблемах и значительно уменьшил время их модерации. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления информационных технологий и связи.





Уточняется, что ИИ-робот провёл анализ свыше 4,2 млн сообщений, а время модерации сократил на 31% — с 24 часов до 16 с половиной часов.





«Первоначально робот определял тематику сообщения по фотографии. Теперь он классифицирует проблемы, о которых сообщают жители Подмосковья, одновременно по фото и тексту и в половине случаев сам отправляет сообщение в работу ответственному блоку», — отметили в министерстве.