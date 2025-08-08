В «Кембридже» под Истрой построили ещё 70 таунхаусов

08 августа 2025, 09:37

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ещё 70 таунхаусов построили в коттеджном посёлке «Кембридж» на территории деревни Красный Посёлок городского округа Истра. Новостройки получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Коттеджный посёлок «Кембридж» создан в стиле классического английского городка. Для жителей предусмотрена социальная инфраструктура.



