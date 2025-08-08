В «Кембридже» под Истрой построили ещё 70 таунхаусов
Ещё 70 таунхаусов построили в коттеджном посёлке «Кембридж» на территории деревни Красный Посёлок городского округа Истра. Новостройки получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Коттеджный посёлок «Кембридж» создан в стиле классического английского городка. Для жителей предусмотрена социальная инфраструктура.
Социальные объекты создаются за счёт застройщика в рамках договора о комплексном развитии территории.«В «Кембридже» работает детский сад с развивающими группами по системе Монтессори, завершилось строительство школы на 594 места, есть детские творческие мастерские. На территории коттеджного посёлка открыты магазины и кафе, установлены детские площадки и площадка для воркаута», — говорится в сообщении.