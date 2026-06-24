ИИ помог подмосковным врачам поставить более 1,7 млн диагнозов

24 июня 2026, 13:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 1,7 млн диагнозов врачи Московской области поставили с помощью диагностического ИИ-ассистента AIDA. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Сервис запустили в регионе в этом году. Он анализирует данные медкарты пациента, его жалобы и результаты анализов, на основании чего формирует предположение о диагнозе.





«Мы продолжаем развивать искусственный интеллект в сфере здравоохранения. Для пациентов работают робот Светлана, оформляющий запись к врачам, и сервис расшифровки анализов, а для специалистов — модуль поддержки принятия врачебных решений, который помогает назначать медикаментозную терапию», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.