Подольские танцоры победили на всероссийском турнире
Танцевальный дуэт Виктории Кизиевой и Олега Мясникова, представляющий подольский клуб «Спортданс», одержал победу на всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту «В ритмах лета». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Турнир проходил в Москве с 15 по 18 июня.
«Подольские танцоры стали лучшими в категории «Танцы без правил» (европейская программа). Они продемонстрировали артистизм и безупречную технику и обошли 70 других пар», — говорится в сообщении.В администрации округа отметили, что в рамках этих же соревнований Кизиева и Мясников вошли в десятку лучших в международном зачёте среди юниоров до 16 лет.
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