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Подольские танцоры победили на всероссийском турнире

оригинал Виктория Кизиева и Олег Мясников (фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск)

Танцевальный дуэт Виктории Кизиевой и Олега Мясникова, представляющий подольский клуб «Спортданс», одержал победу на всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту «В ритмах лета». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Турнир проходил в Москве с 15 по 18 июня.

«Подольские танцоры стали лучшими в категории «Танцы без правил» (европейская программа). Они продемонстрировали артистизм и безупречную технику и обошли 70 других пар», — говорится в сообщении.
В администрации округа отметили, что в рамках этих же соревнований Кизиева и Мясников вошли в десятку лучших в международном зачёте среди юниоров до 16 лет.

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Лев Каштанов

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