В Дубне открылся офтальмологический центр для детей
Современный детский офтальмологический коррекционный центр открыли на базе детской поликлиники в Дубне. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Всё оборудование для нового медучреждения приобрела компания «ПСК Фарма» — резидент особой экономической зоны «Дубна».
«Инвестиции в здоровье подрастающего поколения являются неотъемлемой частью социальной ответственности «ПСК Фарма». Закупленное оборудование позволит специалистам применять индивидуальный и максимально эффективный подход к лечению пациентов», — сказала гендиректор компании Евгения Шапиро.В новом центре установили аппараты «ФОРБИС» и «Синоптофор МГ» для коррекции косоглазия, а также приборы для лечения синдрома «ленивого глаза» и спазмов аккомодации.