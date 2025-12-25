Достижения.рф

В Климовске открыли современный офис МФЦ

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В подольском микрорайоне Климовск начал работу новый офис МФЦ. Там уже успели принять в работу более 2000 обращений жителей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



В офисе создали комфортные условия для посетителей.

«В помещении работают 12 окон приёма и выдачи документов, детский уголок, зона буккроссинга, просторный зал ожидания и уютный кафетерий. Специалисты оказывают широкий спектр услуг от оформления паспортов до назначения социальных выплат. Оборудовано 10 рабочих мест, где консультанты помогают подать заявления в электронном виде», – рассказал глава муниципалитета Григорий Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

В современном МФЦ можно получить электронную подпись, воспользоваться окном ЗАГС, оформить доступ к онлайн-сервисам, в том числе к субсидиям ЖКХ, социальным картам, льготам и пенсионным выплатам.

Для ветеранов Великой Отечественной войны и людей с ограниченными возможностями предусмотрены особые условия обслуживания. Их примут вне очереди. Новый МФЦ работает с понедельника по субботу с 8 до 20 часов по адресу: ул. Заводская, 4б.
Лора Луганская

