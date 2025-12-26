В Пушкинском округе заселили три новостройки на 1410 квартир

26 декабря 2025, 09:27

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Собственникам жилья передали ключи от 1410 квартир в трёх новых корпусах, построенных в составе ЖК «Новое Пушкино» на территории Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Квартиры в новостройках представлены в различных планировках. Подъезды сделаны по принципу безбарьерной среды — чтобы было удобно маломобильным людям и родителям с колясками.





«В зданиях есть специальные колясочные, а на подвальном этаже — кладовки, где жильцы могут хранить вещи. На первых этажах расположены коммерческие помещения под магазины, кафе, аптеки и дома быта. Дворы закрыты от машин, что делает их безопасными для прогулок с детьми», — говорится в сообщении.