В Подмосковье выборы и референдумы с 2026 года будут проходить по-новому: какие изменения внесены в закон
С 2026 года выборы и референдумы в Московской области будут проводиться по обновленным правилам. На первой осенней сессии Мособлдума внесла ряд изменений в региональное законодательство, регулирующее эти процессы. Как отметил председатель Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, все нововведения полностью соответствуют федеральному законодательству, сообщает издание Regions.
Одним из ключевых изменений стала отмена назначения и проведения дополнительных выборов депутатов Мособлдумы в год, предшествующий основным выборам. С 1 января 2026 года кандидаты получат возможность дистанционно открывать и закрывать специальный избирательный счет в банке. Также участковые комиссии смогут принимать решение о повторной выдаче бюллетеня избирателю взамен испорченного. Четко регламентированы правила фото- и видеосъемки на избирательных участках: запрещено снимать так, чтобы было видно, за кого голосует человек, разглашать персональные данные избирателей или создавать ситуации, когда съемка может повлиять на решение голосующего.
Полномочия доверенных лиц будут прекращаться одновременно с окончанием агитационного периода, а распространять в ходе кампании можно будет только агитационные материалы, изготовленные специально для нее. Кроме того, установлена максимальная стоимость одной единицы печатной агитационной продукции (брошюры или листовки) — она не должна превышать 2% прожиточного минимума, что на данный момент составляет 354,6 рубля.
В мессенджере МАХ появился официальный канал Избирательной комиссии Московской области, где жители региона смогут узнавать о самых последних новостях, изменениях в избирательном законодательстве и этапах подготовки к голосованию.
