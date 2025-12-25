В Подмосковье выборы и референдумы с 2026 года будут проходить по-новому: какие изменения внесены в закон

25 декабря 2025, 11:44

Александр Баранов: внесен ряд изменений в законодательство в сфере выборов

оригинал Фото: istockphoto / Diy13

С 2026 года выборы и референдумы в Московской области будут проводиться по обновленным правилам. На первой осенней сессии Мособлдума внесла ряд изменений в региональное законодательство, регулирующее эти процессы. Как отметил председатель Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Александр Баранов, все нововведения полностью соответствуют федеральному законодательству, сообщает издание Regions.