В Дубненском роддоме многодетной матери помогли родить двойню
Врачи Дубненского роддома помогли женщине родить двойню и стать мамой в 11-й раз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Мальчик и девочка появились на свет в большой семье, где уже растут девять детей. Новорождённых назвали Ян и Кира.
«Для пациентки это седьмые роды в стенах нашего роддома. Команда опытных специалистов акушерского отделения вновь поддержала женщину в самый важный период жизни, обеспечив ей безопасность и спокойствие на протяжении всего процесса родов. Они были естественными, как и все предыдущие. Всё прошло без осложнений», – сказала заведующая Дубненским роддомом Ирина КосабуцкаяМногодетная мать и малыши уже отдыхают и набираются сил дома. После восстановления женщина планирует продолжить учиться на фельдшера.