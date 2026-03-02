В Дубненском роддоме многодетной матери помогли родить двойню

02 марта 2026, 11:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Дубненского роддома помогли женщине родить двойню и стать мамой в 11-й раз. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Мальчик и девочка появились на свет в большой семье, где уже растут девять детей. Новорождённых назвали Ян и Кира.

«Для пациентки это седьмые роды в стенах нашего роддома. Команда опытных специалистов акушерского отделения вновь поддержала женщину в самый важный период жизни, обеспечив ей безопасность и спокойствие на протяжении всего процесса родов. Они были естественными, как и все предыдущие. Всё прошло без осложнений», – сказала заведующая Дубненским роддомом Ирина Косабуцкая