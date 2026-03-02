В Наро-Фоминске мужчину с тяжёлой травмой спасли от ампутации ноги
В Наро-Фоминске хирурги спасли пациента от ампутации ноги. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В Апрелевскую поликлинику местной больницы поступил 48-летний мужчина с тяжёлой травмой. Дробильный механизм затянул его одежду вместе с мягкими тканями голени.
Две недели пострадавший лечился самостоятельно с применением методов народной медицины и советов соседей. В результате у него возник риск глубокого гнойно-некротического процесса и утраты конечности. Ситуация осложнялась тем, что мужчина страдал сахарным диабетом, и это существенно снижало способность тканей к заживлению.
«Пациенту выполнили первичную хирургическую обработку раны и её ушивание. Затем проводилась регулярная санация раны, применялись современные перевязочные материалы. В лечении использовались препараты для подавления патогенной микрофлоры, коллагеновые губки, в том числе с серебром, альгинатные повязки для очищения раневой поверхности и формирования грануляционной ткани», – рассказала врач-хирург дневного стационара Апрелевской поликлиники Вера Заречина.Особое внимание врачи уделяли контролю воспалительного процесса с учётом сахарного диабета. В результате лечения мужчина пошёл на поправку, и ногу удалось сохранить. Сейчас его уже выписали на амбулаторное лечение.
Врачи ещё раз призвали не заниматься самолечением, а с травмами сразу же обращаться за медицинской помощью.