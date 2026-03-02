В Наро-Фоминске мужчину с тяжёлой травмой спасли от ампутации ноги

02 марта 2026, 10:26

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Наро-Фоминске хирурги спасли пациента от ампутации ноги. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





В Апрелевскую поликлинику местной больницы поступил 48-летний мужчина с тяжёлой травмой. Дробильный механизм затянул его одежду вместе с мягкими тканями голени.



Две недели пострадавший лечился самостоятельно с применением методов народной медицины и советов соседей. В результате у него возник риск глубокого гнойно-некротического процесса и утраты конечности. Ситуация осложнялась тем, что мужчина страдал сахарным диабетом, и это существенно снижало способность тканей к заживлению.

«Пациенту выполнили первичную хирургическую обработку раны и её ушивание. Затем проводилась регулярная санация раны, применялись современные перевязочные материалы. В лечении использовались препараты для подавления патогенной микрофлоры, коллагеновые губки, в том числе с серебром, альгинатные повязки для очищения раневой поверхности и формирования грануляционной ткани», – рассказала врач-хирург дневного стационара Апрелевской поликлиники Вера Заречина.